В Вязниках в самом разгаре ремонт дорог, Фатьяновского парка и местной школы искусств. Секретарь регионального отделения партии Единая Россия Владимир Киселев проверил, как идут работы.

В Вязниках в самом разгаре ремонт дорог, Фатьяновского парка и местной школы искусств. Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Киселев проверил, как идут работы.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Мы прекрасно понимаем, что жители нашей области живут в городах и районах региона, поэтому очень важно посмотреть, как денежные средства, которые приходят из областного бюджета, осваиваются здесь, на местах.Владимир Киселев обратил особое внимание на ход выполнения дорожных работ на улице Ленина и Горького. На обоих объектах случился "простой". Подрядчик объяснил это нарушением сроков поставок стройматериалов, а вот в Фатьяновском парке вместо старой эстрады скоро появится многофункциональная сцена в виде амфитеатра, рядом оборудуют торговые точки и прогулочные дорожки. Гордость Вязников - детская школа искусств имени Л.И. Ошанина - получила в 2021 году 30 миллионов рублей на реконструкцию здания, но денег не хватило, поэтому депутаты ЗС при уточнении бюджета выделили школе дополнительные 12 миллионов.Любовь Алексеева, директор детской школы искусств имени Л.И. Ошанина:- Распределило и выделило деньги на дополнительный ремонт, чтобы мы все-таки до конца довели ремонт, сделали его полностью, как я говорю, школа будет сдана под ключ.