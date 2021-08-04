Прокуратура города Владимира утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Прокуратура города Владимира утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.Следствием установлено, что 15 апреля 2021 года 36-летний владимирец за 30 тысяч рублей продал специальное техническое средство, предназначенного для прослушивания. Устройство было замаскировано под бытовую розетку.Вину мужчина признал в полном объеме. За совершение преступления ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.