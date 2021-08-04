К сожалению, не каждая семья имеет материальную возможность приобрести всё необходимое к учебному процессу.

К сожалению, не каждая семья имеет материальную возможность приобрести всё необходимое к учебному процессу.С 2 августа по 25 августа 2021 года во Владимире проходит добровольческая акция «К школе готов!». Её целью является сбор канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных семей. Любой житель города Владимира может стать участником акции и сделать маленькое чудо для юных школьников.Любые канцелярские принадлежности в новом или хорошем состоянии: тетради (клетка, линейка, общие и тонкие); обложки; ручки шариковые; наборы геометрических фигур; принадлежности для рисования и творчества (альбомы, цветная бумага, карандаши и краски и т.п.) и другие материалы.Собранные материалы можно передать по следующим адресам:ул. Строителей д. 6, каб. 26, по будням с 9:00 до 17:00, Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, тел. 77-86-83;ул. Михайловская 24, каб. 16, по будням с 8.30 до 17.00, МБУ «Молодёжный центр».ул. Гагарина, 1, ежедневно с 8.00 до 21.00, «Кофейня на Гагарина».Организатором акции выступает добровольческое движение «Доброштаб» совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Владимира. Партнёр акции – «Кофейня на Гагарина».Координатор акции – Щекина Дарья Юрьевна, тел. 77-86-83, e-mail – .