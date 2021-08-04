Владимирцев приглашают к участию в первом Всероссийском конкурсе национальных видеороликов МЫ, чтобы показать дружбу, единство и своеобразие народов России.

Владимирцев приглашают к участию в первом Всероссийском конкурсе национальных видеороликов "МЫ", чтобы показать дружбу, единство и своеобразие народов России.Участниками могут стать коллективы авторов, теле- и киностудии. Снять свой ролик можно и в одиночку. Номинации подойдут тем, кто только начинает пробовать себя в киноискусстве и профессионалам. Приветствуются ролики высокого качества с увлекательным сюжетом, грамотно выстроенными планами, хорошим звуком и качественным монтажём. Полёт фантазии не ограничен - видео может быть анимационным, документальным или таким, каким вы сами его придумаете. Заявки принимают до 31 августа.