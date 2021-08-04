Вживил под кожу чип. Житель Владимира Николай Михайлов заказал в Америке имплант за 12 тысяч рублей и вживил его в руку. Уже больше месяца 21-летний владимирец в прямом смысле чипирован. И это

Вживил под кожу чип. Житель Владимира Николай Михайлов заказал в Америке имплант за 12 тысяч рублей и вживил его в руку. Уже больше месяца 21-летний владимирец в прямом смысле чипирован. И это решение было добровольным. Перед установкой молодой человек сдал медицинские анализы. Николай Михайлов, житель г. Владимира Я проконсультировался с врачом, сдал необходмимые анализы. Мне