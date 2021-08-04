Губернатор поручил Григорию Вишневскому проработать вопрос вместе с мэрией Владимира.

Владимир Сипягин распорядился начать подготовку к строительству новой школы в микрорайоне Заклязьменский. Об этом стало известно в ходе его в достраивающееся учреждение в Коммунаре.Как пояснили в пресс-службе губернатора, он дал поручение своему заместителю Григорию Вишневскому разработать с коллегами из администрации Владимира «дорожную карту» по строительству учебного заведения в Загородном, который быстрыми темпами наращивает жилой фонд.Это будет одна из, которые Владимирская область планирует возводить при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ. Их появление позволит разгрузить школы №15, №25 и №19.