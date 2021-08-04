Работы по ремонту инженерных сетей продлятся до завтрашнего дня.

Во Владимире и Суздальском районе из-за ремонтных работ на газопроводе возможен сильный шум. Стравливать голубое топливо будут с 8:00 4 августа до 8:00 5 августа.«Процедура будет проводиться вблизи гипермаркета «Глобус», села Суворотское, деревни Суходол, посёлка Садовый, деревни Бронницы и Суздаля», - уточнили в горадминистрации.Для замены коммуникаций две газораздатки, в Павловском и Племзаводе 17 МЮД, отключили от подачи топлива. Часть потребителей осталась без ресурса. Газоснабжение восстановят после испытаний на ремонтируемом участке.