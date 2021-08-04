Владимир Сипягин пообещал итальянцам господдержку при реализации проекта.

Владимир Сипягин посетил завод компании «Марчегалия Ру», где с гендиректором Филиппо Ли Готти обсудил планы развития предприятия во Владимире.«Сейчас в цехах производят электросварные трубы и перерабатывают металлопрокат. Мощность предприятия составляет 45 тысяч тонн труб и 45 тысяч тонн листового металла ежегодно. Основными потребителями являются автомобильная, пищевая, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство и тяжёлое машиностроение», - описали деятельность итальянцев в Белом доме.Объём выручки за последнюю пятилетку вырос с 1,2 млрд до более чем 4 млрд рублей. Руководство завода намерено вложить в развитие производства ещё 3,5 млрд рублей.«На эти средства планируется построить новый корпус, закупить оборудование. Мы уже предоставляли инвестору ряд налоговых льгот, помогли сократить расходы на электроэнергию и продолжим оказывать ему господдержку», – подчеркнул губернатор.По итогам поездки глава региона поручил подчинённым проработать план по реализации нового инвестпроекта.