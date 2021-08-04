Им оказался 26-летний выходец из Средней Азии.

Во Владимирской области к 9,5 годам тюрьмы приговорили 26-летнего пособника террористов. Им оказался выходец из Средней Азии.«Парень являлся приверженцем радикального ислама. Был спонсором «Исламского государства» (организация, запрещённая в России)», - уточнили в ФСБ.В марте 2020 года он связался боевиками одного из подразделений исламистов, воюющих в Сирии. Он предложил «товарищам» денежную помощь, а также намеревался обеспечить их средствами связи для вербовки «пехоты» через интернет.Деятельность мужчины была раскрыта. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в содействии терроризму. Следующие 9,5 лет он проведёт в колонии строгого режима.Приговор суда в законную силу пока не вступил.