Прокуратура Петушинского района направила в суд дело о совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья.

Прокуратура Петушинского района направила в суд дело о совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья.52-летний гражданин Республики Беларусь обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.С августа 2020 года обвиняемый с товарищем - 43-летним уроженцем Республики Кыргызстан - вместе работали в Петушинском районе. В ноябре на съемной квартире при совместном распитии спиртных напитков они повздорили и белорус избил приятеля. После этого он лег спать. Потерпевший скончался в результате тяжелых травм живота, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Он может получить срок исключительно в виде лишения свободы на срок до 15 лет.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Петушинским районным судом.Фото: pixabay.com