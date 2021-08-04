Владимирская область наряду с Татарстаном, Краснодарским краем, Нижегородской и Сахалинской областями включена Министерством экономического развития Российской Федерации в пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры.

Владимирская область наряду с Татарстаном, Краснодарским краем, Нижегородской и Сахалинской областями включена Министерством экономического развития Российской Федерации в пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры.По концепции развития электротранспорта, разработанной министерством, его доля во всём количестве транспортных средств в России к 2030 году должна составить 10 процентов.Планируется, что наш регион получит из федерального бюджета средства на оборудование 80 зарядных станций, информирует пресс-служба администрации области. В настоящее время идёт согласование мест их установки. Предпочтение будет отдано территориям вблизи основных транспортных коридоров области – трасс М-7 и М-12, а также парковкам у крупных гостиниц и туристических центров региона.