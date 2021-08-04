Контрафактный табак почти на 15 с половиной миллионов рублей. Владимирские полицейские изъяли крупную партию немаркированных сигарет у жителя Мурома. 144 490 пачек фальсифицированной

Контрафактный табак почти на 15 с половиной миллионов рублей. Владимирские полицейские изъяли крупную партию немаркированных сигарет у жителя Мурома. 144 490 пачек фальсифицированной продукции 36-летний мужчина хранил на арендованном складе. Подделкой он торговал в розницу и лично доставлял своим клиентам на дом. За хранение и сбыт контрафакта в отношении муромлянина завели уголовное дело, сообщали в