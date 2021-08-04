Департамент цен и тарифов Владимиркой области сообщил порядок установления в регионе единых областных нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории области

Департамент цен и тарифов Владимиркой области сообщил порядок установления в регионе единых областных нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории областиПереход на единые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению завершится- с 01 июля 2021 года в отношении домов этажностью 5 и выше до 1999 года постройки включительно и всех домов после 1999 года постройки,- с 01 октября 2021 года по 1-4 этажным домам до 1999 года постройки включительно.В целом же переход на единые нормативы потребления коммунальных услуг в субъектах Российской Федерации необходимо завершить не позднее 01 января 2022 года.Напоминаем, что с 1 января 2020 повсеместно введены нормативы по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, расходу тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.Способ оплаты коммунальной услуги по отоплению останется неизменным до отопительного периода 2023/2024 годов, в котором Владимирская область перейдет на оплату коммунальной услуги по отоплению в муниципальных образованиях - в течение отопительного периода.Начисление платы за отопление будет производиться в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.Последствия от введения нормативов по отоплению по муниципальным образованиям будут складываться по-разному. Прогнозируется как рост, так и снижение платы граждан за коммунальную услугу.Фото