5 августа, в этот четверг, во Владимирскую область приедут гости из восьми стран мира.

5 августа, в этот четверг, во Владимирскую область приедут гости из восьми стран мира.В регионе стартуют съёмки масштабного литературного тревел-шоу с иностранными блогерами-миллионниками. Участники погрузятся в жизнь российской глубинки. Одни будут знакомиться с древнерусской культурой и местными жителями, другие - изучат природу и возможности местного экстремального туризма. Путешествию по Золотому кольцу посвятят вторую серию шоу. Съёмки пройдут в Суздале. А проводником для туристов из Монако, Японии, Турции и США станет Александр Варламов, лучший гид 18-го года по версии "Русского географического общества". Тревел-шоу снимут в семи регионах. Шесть серий выйдут уже в сентябре.