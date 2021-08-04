Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует, что в связи с аварией номера вызова пожарной охраны «01» и «101» в городе Коврове и Ковровском районе временно недоступны.

Главное управление МЧС России по Владимирской области информирует, что в связи с аварией номера вызова пожарной охраны «01» и «101» в городе Коврове и Ковровском районе временно недоступны.В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации просим граждан обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112».Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области