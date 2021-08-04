Елена Климова из поселка Нагорный Петушинского района живет в муниципальной квартире без газа уже десять лет. Как справляется женщина, воспитывая трех внуков, и что говорит администрация района? Смотрите в репортаже Анастасии Сахаровой.

Елена Климова из поселка Нагорный Петушинского района живет в муниципальной квартире без газа уже десять лет. Как справляется женщина, воспитывая трех внуков, и что говорит администрация района? Смотрите в репортаже Анастасии Сахаровой.Эту квартиру на улице Владимирской в поселке Нагорный Елена Климова получила как чернобылец. В зоне отчуждения она жила несколько лет. После скиталась по общежитиям. Поэтому, по ее словам, когда появилась своя квартира, газ был не приоритетным благом.Елена Климова:- Тут была квартира бомжовская, можно сказать. Ни окон, ни дверей. Я поначалу и внимание-то не обратила, что газ не подключен.Три внука, один из них - Данил, инвалид с ДЦП. Всех нужно кормить. Елена - профессиональный повар. Поэтому женщина приспособилась - эти годы ей помогали электрическая плитка, мультиварка и микроволновка. Просьбы подключить газ она выражала в письмах местной администрации. Но газовый вопрос решился только спустя 10 лет. Благодаря комментарию в социальных сетях , который оставила подруга Елены. Обращение попало в Центр управления регионом. Его специалисты связались с руководством нагорного сельского поселения.Елена Климова:- Нам очень быстро ответили..И тут и газовщики к нам через день приехали смотреть!Хотя сколько раз они и были, газовщики, а я им говорила "Нет у меня газа! Можете не приходить".Оказывается, в квартире подводка газа была, а вот договора на поставку газа -нет. Чья это оплошность, сейчас рассуждать поздно. По словам главы администрации Петушинского района Елены Володиной, обращение могло "повиснуть" на целую декаду лет из-за неграмотного составления. Но сейчас проблема решена.Елена Володина, глава администрации Петушинского района:- С Еленой Владимировной будет заключен договор на техническое обслуживание, на поставку газа. И уже 11 августа Елена Владимировна сможет пользоваться плитой, газ будет проходить туда.Теперь, надеется Елена Климова, накормить троих внуков можно будет быстрее. А по случаю пуска газа женщина устроит праздничный ужин.Анастасия Сахарова. Александр Голубев. Вести-Владимир.