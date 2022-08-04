Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял под личный контроль расследование и помощь 11-летней девочке, жестоко избитой старшеклассницами в городе Курлово

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев взял под личный контроль расследование и помощь 11-летней девочке, жестоко избитой старшеклассницами в городе Курлово Гусь-Хрустального района. По поручению врио главы региона на место выехала комиссия по делам несовершеннолетних, а Департамент здравоохранения будет наблюдать за здоровьем ребенка. «Детская жестокость – сигнал о том, что есть сбой в воспитании. Будем