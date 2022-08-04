Власти намерены разобраться в резонансной истории и исправить ситуацию.

Случай в Курлово под личным контролем Александра Авдеева. Инцидент в Гусь-Хрустальном районе прокомментировали в администрации Владимирской области.«У ребёнка диагностированы ушибы и ссадины. Предстоит выяснить, нет ли скрытых повреждений. На место выехала комиссия по делам несовершеннолетних. К контролю над состоянием здоровья ребёнка подключён департамент здравоохранения», - подчеркнули в пресс-службе врио губернатора.Глава региона уверен, что детская жестокость - сбой в воспитании. Власти намерены разобраться в резонансной истории и исправить ситуацию.