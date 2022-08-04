Напомним, что в мае областной центр на 252 млн рублей инфраструктурного кредита купил 14 новых автобусов.
Авдеев выделил Владимиру 120 млн рублей на пять новых троллейбусов. Об этом врио губернатора сообщил в соцсетях.
«В сегодняшних ценах должно хватить. Используем грант, который регион получил из федерального бюджета за успехи в социально-экономическом развитии», - добавил он.
Напомним, что в мае областной центр на 252 млн рублей инфраструктурного кредита купил 14 новых автобусов.
«Градус транспортной проблемы удалось снизить», - уверен глава региона.
Напомним, что ещё 300 млн рублей власти направили городам и районам. На указанную сумму уже приобретено 40 машин.