Пьяный мужчина гонялся на бульдозере за людьми.

В Собинке рецидивиста приговорили к году тюрьмы за попытку зарезать экипаж ДПС. Подробностями дела поделились в прокуратуре Владимирской области.В начале мая ранее судимый местный житель, будучи пьяным управлял бульдозером в районе 170 км трассы М-7. Наряд ДПС получил от дежурного сообщение о том, что спецтехника врезалась в самосвал и пустилась в погоню за людьми. Полицейские прибыли на место и потребовали, чтобы агрессор сдался.«В ответ мужчина бросил нож в сторону сотрудника МВД, после чего угрожая применением имеющегося при нем другого ножа и отвёртки, угрожал второму госавтоинспектору убийством и матерился», - рассказали в надзорном ведомстве.Впоследствии злоумышленник скрылся, был объявлен в розыск и задержан.В результате водителя приговорили к году колонии. Приговор суда пока не вступил в законную силу.