Она инициирует внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Уполномоченный по правам детей во Владимирской области Юлия Раснянская прокомментировала. Пост размещён в telegram-аккаунте омбудсмена.«Все мы остро переживаем эту ситуацию. Я возмущена произошедшим. Вопрос находится на моем личном контроле. Проводятся следственные действия, установлены и допрашиваются участники конфликта. Важно каждому из нас сделать выводы: насколько внимательно я отношусь к своему ребёнку и его поведению. Что нужно сделать, чтобы предотвратить подобные ситуации, привить уважение к личности другого человека. Не стоит стесняться и обратиться за помощью к профессионалу, если понимаешь, что не справляешься с воспитанием», - написала она.Раснянская добавила, что инициирует внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Цель - выработка конкретных профилактических действий.Напомним, что по факту нападения на ребенка в Курлово