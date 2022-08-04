Все участники установлены, а их родители привлечены к административной ответственности.
Во Владимирской области по факту возбуждено уголовное дело. Прокуратурой региона организована проверка инцидента, произошедшего в Курлово.
Все участники установлены, а их родители привлечены к административной ответственности. Произведён осмотр места происшествия с участием пострадавшей, опрошены все стороны конфликта. Следком возбудил два уголовных дела по статьям: угроза убийством и хулиганство.
Сегодня пострадавшая пройдёт медицинское освидетельствование во Владимире.
«Гусь-Хрустальная прокуратура также проверит исполнение обязанностей должностными лицами органов системы профилактики», - подчеркнули в ведомстве.
Расследование уголовного дела находится .