Все участники установлены, а их родители привлечены к административной ответственности.

Во Владимирской области по факту возбуждено уголовное дело. Прокуратурой региона организована проверка инцидента, произошедшего в Курлово.Все участники установлены, а их родители привлечены к административной ответственности. Произведён осмотр места происшествия с участием пострадавшей, опрошены все стороны конфликта. Следком возбудил два уголовных дела по статьям: угроза убийством и хулиганство.Сегодня пострадавшая пройдёт медицинское освидетельствование во Владимире.«Гусь-Хрустальная прокуратура также проверит исполнение обязанностей должностными лицами органов системы профилактики», - подчеркнули в ведомстве.Расследование уголовного дела находится .