Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев дал поручение выделить городу Владимиру 120 млн рублей, которых должно хватить на пять новых троллейбусов для городского парка. В

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев дал поручение выделить городу Владимиру 120 млн рублей, которых должно хватить на пять новых троллейбусов для городского парка. В ближайшее время мэрия должна будет объявить конкурс на сайте госзакупок. Никаких сроков по приобретению общественного транспорта Белый дом не устанавливал. Деньги выделены из гранта, который область получила из федерального бюджета.