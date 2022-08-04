Избирком Владимирской области 4 августа зарегистрировал Александра Субботина, Сергея Корнишова и Сергея Бирюкова на выборы губернатора региона. Ранее рабочая группа по приему и проверке

Избирком Владимирской области 4 августа зарегистрировал Александра Субботина, Сергея Корнишова и Сергея Бирюкова на выборы губернатора региона. Ранее рабочая группа по приему и проверке документов установила, что все подписи депутатов достоверны, а требования соблюдены. Трех кандидатов рекомендовали к регистрации, прошедшей сегодня. Днем ранее облизбирком зарегистрировал нынешнего врио главы региона Александра Авдеева в качестве кандидата на