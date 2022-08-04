Торжества по случаю 1032 Дня рождения областного центра состоятся 27 августа.

Владимир к Дню города украсят новыми флагами с цветочным принтом. Об этом мэрия сообщила в своём Telegram-канале.«Ведётся активная подготовка. Центральную часть украсит новое яркое флаговое оформление с цветочным принтом. Горожане смогут увидеть поздравление на билбордах. На остановках разместим афишу с программой праздника», - добавили в горадминистрации.Торжества по случаю 1032 Дня рождения областного центра состоятся 27 августа. Напомним, что в 2020 году их отменили из-за пандемии коронавируса.