В 2022 году многие зарубежные компании прекратили или приостановили деятельность в России, что благоприятно сказалось на работе отечественных производителей. В частности, такая тенденция наблюдается на фешн-рынке.

В 2022 году многие зарубежные компании прекратили или приостановили деятельность в России, что благоприятно сказалось на работе отечественных производителей. В частности, такая тенденция наблюдается на фешн-рынке.В этом году был замечен рост поставок продукции столичных производителей одежды в магазины. Фактически московские бренды заменили иностранные. Причем, многие такие компании – молодые. Например, бренд Glove.me, основанный в 2018 году, занял более 60% отечественного рынка по производству перчаток, апроизводитель уникальных сумок ручной работыMadame Chatelet стал любимой маркой у некоторых российских знаменитостей.Компания Studio 29, существующая всего семь лет, может похвастаться масштабами производства. Она поставляет женскую одежду (футболки, боди, легинсы, пиджаки и т. д.) как в регионы России, так и за ее пределы. Товары можно приобрести в Армении, Белоруссии, Германии и Эстонии. Бренд выпускает несколько коллекций: зима-весна, новогодняя, весна-лето.Компания Pink Bus производит одежду с принтами почти 10 лет. Бренд выпускает футболки, худи, свитшоты, декоративные подушки, сумки. Но не только одежда есть в коллекции Pink Bus. Также в наличии – чехлы для телефонов, обложки на паспорт, картины и постеры.Среди отечественных производителей, которые вышли из тени зарубежных, конечно, есть и бренды с историей. Стоит упомянуть обувную фабрику "Парижская коммуна", которая за 100 лет выпустили свыше полумиллиарда пар обуви: в частности, для военных, металлургов, нефтяников, работников газовой и энергетической отраслей.Не так давно в производственный цикл предприятия были внедрены инновационные технологии. Как сообщали в правительстве Москвы, на это компания потратила 460 миллионов рублей. Очевидно, в скором времени "Парижская коммуна" в разы повысит количество выпускаемой обуви.В этом году фабрике "Большевичка" исполняется 93 года. Предприятие специализируется на мужских классических костюмах и верхней одежде. Недавно производитель стал выпускать наряды для женщин. Шесть лет назад фабрика стала промышленным комплексом, а значит, имеет налоговые преференции.33 года существует компания Grishko. Бренд с мировым признанием производит сценические костюмы, туфли и пуанты. Предприятие каждый год выпускает свыше полумиллиона пар танцевальной обуви. В ассортименте – свыше тысячи наименований. В столице России работает четыре фабрики Grishko.Последние 30 лет московская компания Bask остается востребованной, создавая одежду и снаряжение для туризма и альпинизма. Из года в год коллекция обновляется. Бренд представляет до 500 моделей различных товаров – выпускает детские футболки, мужское термобелье, пуховики, куртки, полукомбинезоны и тому подобное.Компания "Ортомода", работающая 20 лет, производит ортопедическую обувь и снабжает своей продукцией свыше 100 тысяч людей с ограниченными возможностями. Два года назад московские власти предоставили фирме субсидию. Этими средствами была компенсирована часть затрат. Также деньги пошли на погашение процентов по кредиту и покупку оборудования. В Москве и Московской области работает семь салонов "Ортомоды". Товары бренда есть и в странах СНГ.Экономист Юрий Твердохлеб положительно высказался о будущем отечественной легкой промышленности. Он считает, что если в России одежда и подорожает, то незначительно. С уходом зарубежных брендов на рынке появится множество альтернативных предложений, уверен эксперт."Параллельный импорт достаточно активно и органично может занять освободившиеся ниши. На сегодняшний день довольно много брендов шьют одежду по франшизе. Эти производства останутся, они могут работать легально", – сказал Твердохлеб.К слову, сейчас наблюдается активная популяризация отечественных брендов. Например, в июне прошла Московская неделя моды, в которой изъявили принять участие около 900 брендов из 79 городов России. Показы состоялись на нескольких площадках столицы. Подробнее о том событии "Дни.ру".