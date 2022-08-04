К сожалению, на пожаре погибли прабабушка мальчиков и её сестра – женщины 1954 и 1960 годов рождения.

Александр Акимов и Александр Кулаков спасли жизни двоих детей на пожаре в Петушинском районе. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе МЧС.Сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Ветчи поступило 13 июля в 22.58. К моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое горение постройки по всей площади.До приезда пожарных два молодых человека – Александр Акимов и Александр Кулаков, рискуя жизнями, спасли жизни двоих мальчиков 2013 и 2016 годов рождения. Они услышали крики детей, подбежали к окнам, разбили стёкла, стали кричать в ответ и светить фонариком от телефона. Увидев свет, дети подошли к окнам, откуда их вытащили на улицу.«Ребята получили серьёзные ожоги и были госпитализированы. В настоящее время младший уже выписан из больницы, старший почти выздоровел», - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Рассматривается вопрос о поощрении героев. К сожалению, во время ЧП погибли прабабушка мальчиков и её сестра – женщины 1954 и 1960 годов рождения.