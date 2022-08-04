Его стоимость составила 160 тысяч рублей.

Во Владимирском автовокзале установили электронный терминал для безналичной оплаты билетов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.С 3 августа в зале ожидания пассажиры могут купить их при помощи банковской карты. Новая услуга позволит сократить очереди в кассы.«Следующую неделю на автовокзале будет дежурить сотрудник, который поможет пассажирам с освоением нового устройства», - уточнили власти.Добавим, что предприятие потратило на оборудование 160 тысяч рублей.