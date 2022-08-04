Балконы нередко используются как кладовка, однако так поступать ни в коем случае нельзя.

Балконы нередко используются как кладовка, однако так поступать ни в коем случае нельзя.Людям, которые воспринимают балкон как дополнительное место для хранения различных вещей, следует как можно быстрее освободить его, и для этого есть сразу несколько причин. Первая и самая очевидная – это вероятность возгорания. Например, на захламленный балкон может попасть плохо потушенная сигарета, кинутая этажом выше.Впрочем, для возгорания порой и сигарета не нужна. В жаркий летний день может легко воспламениться картон, бумага, дерево. Остекление не всегда спасает, ведь в такую погоду окна как правило открываются настежь, а значит, велика вероятность попадания прямых солнечный лучей.Еще одна причина, которая заставляет навести порядок на балконе – птицы и насекомые. Оставленный там мусор привлекает живность. Например, для тараканов даже крепко завязанные пакеты не станут препятствием. Важно понимать, что появление насекомых станет проблемой не для одной квартиры, а для всего дома, поэтому стоит подумать и о других.Наконец, захламленный балкон – это некрасиво. Такие места вне зависимости от площади могут стать отличными для отдыха. Нужно лишь навести порядок – вынести ненужные вещи и при необходимости сделать как минимум косметический ремонт.