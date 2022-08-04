Полиция задержала троих жителей Подмосковья, обвиняемых в сбыте не менее семи поддельных 5-тысячных купюр на территории Владимирской области. По информации пресс-службы регионального УМВД,

Полиция задержала троих жителей Подмосковья, обвиняемых в сбыте не менее семи поддельных 5-тысячных купюр на территории Владимирской области. По информации пресс-службы регионального УМВД, обвиняемые купили в даркнете фальшивые деньги, а затем реализовали их в Александрове. На 35 тысяч рублей они купили мобильный телефон и расплачивались за различный недорогой товар, включая доставку. На всех троих участников