Более 20 лет специалисты музея-заповедника «Александровская слобода» сотрудничают с исследователем-медиевистом и соавтором книги «Жены Ивана Грозного», к.и.н. Б.Н. Морозовым. Недавно он ..

Более 20 лет специалисты музея-заповедника «Александровская слобода» сотрудничают с исследователем-медиевистом и соавтором книги «Жены Ивана Грозного», к.и.н. Б.Н. Морозовым. Недавно он озвучил свое очередное открытие, связанное с неизвестным портретом Ивана Грозного – он на обложке книги. Его Борис Николаевич впервые увидел в доме давней знакомой (Екатерины Павловны из рода Васильчиковых, она любовно называла портрет «наш Ваня Грозный», уверенная, что «жених подарил его невесте» - пятой супруге Анне Васильчиковой). Эта картина и помещена на обложку книги.Но известно, что царя при жизни никто не изображал... Разгадка обозначилась случайно. Год назад Б.Н. Морозов увидел интересный репринт – «Царь Иоанн Грозный. Его царствование, его деяния, его жизнь, современники и деятели в портретах, гравюре, живописи, скульптуре, памятниках зодчества и пр., и пр. под редакцией Н. Головина и Л. Вольфа». В книге 1903г. размещен «прижизненный портрет» Ивана IV с подписью, что он сделан на грамоте 1571 г. из собрания Черткова. Однако в фонде рукописи не было. Но ученый заметил схожесть букв на портретах из книги Вольфа и семьи Васильчиковых. И сделал вывод, что в основе семейного раритета лежит портрет из книги Вольфа. Б.Н. Морозов с помощью госкаталога нашел-таки Грамоту 1571 г. с портретом Грозного в ГИМе, в собрании Барятинского. Но на этом история не закончилась!Борис Николаевич выяснил, что автором «Уставной грамоты 1571 г.» с изображением Грозного является А.И. Бардин, гениальный мистификатор XIX века («профессионально» занимавшийся подделкой старинных документов)! Вот так: в основу портрета из книги Вольфа и прообраза для картины из семьи Васильчиковых легло изображение с грамоты 1571 г. подделанной А.И. Бардиным. Таковы перипетии давней авантюрной истории, раскрытые в веке нынешнем.