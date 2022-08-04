Недавно состоялось открытие первой очереди реконструированной развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе

Недавно состоялось открытие первой очереди реконструированной развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссеВ Москве продолжают распутывать устаревшие развязки, которые не справляются с транспортным потоком. Их заменяют на направленные съезды – тоннели и эстакады. Благодаря таким сооружениям пропускная способность увеличиваться на 20-30%. За 10 лет на МКАД переделали 18 транспортных развязок. В настоящий момент продолжается работа на четырех последних.До конца 2022 года должна завершиться реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.В конце прошлого месяца мэр Москвы Сергей Собянин открыл часть обновленной реконструированной развязки. Были запущены:путепровод основного хода МКАД в сторонуЯрославского шоссе;эстакада-съезд с Осташковского шоссе на внутреннюю сторонуМКАД;ряд боковых проездов и съездов с Осташковского шоссе и улицы Осташковскойна МКАД.Вскоре через Осташковскую улицу, возле дома №30 откроют надземный пешеходный переход, а также четыре лестничных схода рядом с торговыми центрами, Северодвинской улицей и Студеным проездом. А еще рядом с 91-м километром МКАД появятся четыре остановки общественного транспорта.Не забудут установить шумозащитные экраны возле Осташковской и Северодвинской улиц и шумозащитные окна в здания, которые расположены вдоль двух улиц и Студеного проезда.Благодаря обновленной развязке пропускная способность северо-восточного участка МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы увеличится. Также разгрузятся прилегающие улицы, которые сейчас автомобилисты используют в качестве альтернативного маршрута.Ожидается, что, как только все работы будут завершены, улучшится транспортная доступность Северного и Южного Медведкова, Бибирева, Лианозова, Отрадного, Лосиноостровского, Бабушкинского районов и Мытищ, где в общей сложности проживает более одного миллиона человек.Как отмечалось ранее, движение по развязке станет быстрее примерно на пять минут. Пассажиры городского транспорта сэкономят 20-30% времени на поездке.