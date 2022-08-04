Его строили и оснащали в течение трёх лет.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, директор Владимирского научно-исследовательский института защиты животных Роман Рыбин и Александр Авдеев открыли IT-центр на базе ВНИИЗЖ. Его строили и оснащали в течение трёх лет.«Центр позволит защитить цифровую базу аграрной отрасли от кибератак и контролировать работу по производству, переработке и поступлению в продажу продукции животноводства и растениеводства; применение и движение пестицидов и агрохимикатов; возникновение очагов и распространение болезней животных; прививки», - уточнил врио губернатора.Он добавил, что ВНИИЗЖ - главный аграрный IT-центр страны – цифровой щит российского АПК.«За первое полугодие спрос на его вакцины на внутреннем рынке вырос на 66%», - подчеркнул глава региона.