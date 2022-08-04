В этом материале мы рассмотрим деятельность основанного в 2016 году Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах, а также подробнее познакомимся с деталями конкретных кейсов.

В этом материале мы рассмотрим деятельность основанного в 2016 году Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах, а также подробнее познакомимся с деталями конкретных кейсов.Закон — заповедь —канонПо словам основателя Фонда ЯрославаБогданова, российская некоммерческая организация появилась в ответ на запрособщества, которому были крайне необходимы правовая защита и помощь виностранных юрисдикциях по всему миру.Вот уже на протяжении шести лет Фонд отстаиваетправа и экономические интересы своих клиентов, в числе которых россияне,иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и юрлица, подпадающие подзащиту российской и иностранной юрисдикции.В настоящее время юристы организацииработают со всеми сферами права:● международным;● уголовным;● инвестиционным;● гражданским;● административными др.Чаще всего вопросы клиентов касаютсябанкротства, экономических споров, дел, затрагивающих гражданскиеправоотношения, а также уголовных разбирательств. Эксперты Фонда полностью сопровождают иски, которые ониберут в работу.Так, например, при инвестиционных спорахФонд организует работу в несколько этапов. В первую очередь, требуется провестипредварительный анализ спора для того, чтобы убедиться, подходит ли он подзаданный критерий, затем определить, в какой международный арбитраж нужнообращаться, и так далее. Во-вторых, необходимо обеспечить финансирование, таккак клиенты не всегда располагают нужным количеством денег для оплаты всехрасходов по судебному процессу, который может быть крайне дорогостоящим.Тогдана Фонд ложится миссия по поиску денежных средств — это происходит посредствомобращения в международные фонды, которые финансируют юруслуги. По словамЯрослава Богданова, на сегодняшний день его "детище" собрало вокруг себяширокий круг международных фондов, которые помогают в финансированииюридических процессов.На 2021 год у Фонда заключены соглашенияо совместной работе с адвокатами филиала №29 "Интерлекс", коллегией адвокатов"Диктатура Закона", адвокатским бюро города Москвы "АЗИМУТ", АНО "МИПУР", ООО LEXIO LP, ЗАО "Атланта", Galactic LitigatIon Fund, Osborne Clarke LLP, PaulChaisity QC, RGP Rybalcin, Gortsunyan & Partners.Дело SnorasФонд участвует в процессах не только вроссийских, но и в международных судах. Так, организация в течение пяти летведет арбитражное разбирательство по поводунезаконно национализированноголитовским Правительством банкаSnoras.В интернациональной команде по этомуделу работают более 30 юристов из России, Франции, Великобритании, США иприбалтийских государств. За пять лет им удалось подготовить десятки заявленийв различные инстанции как в РФ, так и за ее пределами. Кроме того, Фонд принялучастие в ста судебных заседаниях.В 2019-м было направлено обращение вФедеральный окружной суд Нью-Йорка о раскрытии информации о деятельностиСаймона Фрикли, который является бывшим временным администратором литовскойфинансовой организации, и против консалтинговой компании AlixPartners LLP.В июле 2021 года председатель Совета Фонда ЯрославБогданов рассказал о текущем положении дел. "Еще один этап по данномурезонансному делу решился в пользу лица, чьи интересы представляет Фонд", —отмечается в публикации на официальномсайте Фонда. Апелляционнымсудом второго округа США была отклонена апелляция ответчика. Таким образом,российская организация намерена требовать исполнения решения суда.Дело "Траст"Одно из громких дел Фонда касаетсяизвестного российского банка "Траст", в котором он представляет интересыпострадавших держателей кредитных нот.В августе 2019 года в лондонский Высокийсуд был подан иск против банка и его бывших собственников на 300 миллионов долларов В чемзаключались их незаконные действия? Согласно позиции обвинения, будучи собственникамии топ-менеджерами, они имели возможность организовать одобрение от имени банкалюбого решения. В частности, осуществляли хищения средств в особо крупныхразмерах. В конце концов образовалась "дыра", которая неминуемо должна былапривести к краху финансовых показателей и банкротству.Чтобы продолжить вестисвои махинации, необходимо было придумать стратегию пополнения собственногокапитала банка, позволяющую сохранить картину финансовой стабильности. Именнодля этого "Траст" и внедрил схему получения субординированных займов и продажисвоим клиентам кредитных нот, представляющих собой финансовые инструменты,схожие с облигациями, но при этом привязанные к договору займа.В 2020-м Фонд защиты прав инвесторов виностранных государствах начал в Высоком суде процесс отстаивания интересовдержателей нот на основе доверенности, которая была выдана одним изпострадавших лиц. Позднее концепция была пересмотрена иФонд стал выступать истцом (в рамках договора цессии) и не действовать наоснове доверенностей.В новом иске от "Траста" от мошенников иих жен требуется возмещение ущерба в связи с обманом, введением в заблуждение идачей ложных показаний в ходе продажи кредитных нот. На текущий годрассмотрение исков продолжается.В 2020-м представитель Фонда оценилрасходы на разбирательство в 2–10 миллионов фунтов, финансирование проходило за счетсобственных средств организации.