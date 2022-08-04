В городе Курлово Гусь-Хрустального района три девушки избили 11-летнюю девочку. Владимирский Следком разбирается в обстоятельствах произошедшего. По соцсетям гуляет видео, на котором три ..

В городе Курлово Гусь-Хрустального района три девушки избили 11-летнюю девочку. Владимирский Следком разбирается в обстоятельствах произошедшего.По соцсетям гуляет видео, на котором три сверстницы унижают младшеклассницу и снимают свой поступок на . Юной гусевчанке наносят несколько ударов руками и ногами.«Я больше так не буду!», - кричит она в ответ.Одни говорят, что девушкам 15-16 лет, другие пишут, что 12-14. Точный возраст злумышленниц пока неизвестен.Как сообщили в СУ СК, инцидент произошёл 3 августа. Проводится доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.