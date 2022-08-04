Украина продолжает терроризировать жителей Донбасса.

Украина продолжает терроризировать жителей Донбасса.Украина обстреливает Донбасс девятый год, и жестокость киевского режима не перестает потрясать. В четверг, 4 августа, ВСУ нанесли массированные артиллерийские удары по центральным улицам Донецка, в результате чего погибли не менее пяти человек. Много пострадавших.При обстреле местный житель потерял жену и внучку. Украинские снаряды разорвали их тела разорвали их тела на части. Видео публикует . Слабонервным такие кадры лучше не смотреть.День обстрела украинские боевики, очевидно, выбрали не случайно. Дело в том, что снаряды полетели, когда в местном театре началось прощание с полковником Народной милиции Донецкой Народной Республики (LYH) Ольгой Качурой, которая известна под позывным Корса.Случившееся, кстати, прокомментировал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он заявил, что ВСУ не стреляли по Донецку. Якобы это русские бьют по городу. Бессовестные заявления киевской шайки уже нисколько не удивляют...Тем временем спецоперации на Украине продолжается. В минобороны России ежедневно докладывается о том, насколько продвинулись союзные войска. Например, недавно подробности рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Его слова "Дни.ру".