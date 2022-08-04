Следком по Владимирской области по факту жестокого избиения 11-летней девочки в Курлово возбудил уголовные дела по статьям об угрозе убийством и хулиганству, совершенным группой лиц.

Следком по Владимирской области по факту жестокого избиения 11-летней девочки в Курлово возбудил уголовные дела по статьям об угрозе убийством и хулиганству, совершенным группой лиц. Прокуратура также организовала проверку по факту нанесения побоев подростками несовершеннолетней. Все фигуранты установлены, их родители (или законные представители) привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Силовики также провели