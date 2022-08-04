С каждым днем Троицкая линия метро приближается к Новой Москве

С каждым днем Троицкая линия метро приближается к НовойМосквеВ столице продолжается строительство Троицкой линии метро. Сейчас работы ведутся сразу на четырех участках, а пятый (от "Коммунарки" в Троицк) находится на стадии разработки, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.По словамзаместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на начальном этапе строительства находятся участки "ЗИЛ" – "Крымская" и "Крымская" – "Новаторская". Отрезок "Новаторская" – "Бачуринская" готов на 62%. Участок "Бачуринская" – "Коммунарка" построен на 59%.Запуск четырех участков Троицкой линии, общая длина которых составит 25 километров, запланирован на конец 2024 года. Пятый отрезок длиной 14,6 километров – от "Коммунарки" до "Троицка" – будет готов предположительно в 2027 году, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.40-километровая Троицкая линия возьмет свое начало на станции "ЗИЛ". Там будет пересадка на Московское центральное кольцо и будущую Бирюлевскую линию.К слову, сейчас ведется проектирование первого участка Бирюлевской линии. Как только проект планировки территории утвердят, его начнут согласовывать с Московским метрополитеном.Уже известно, что на первом участке Бирюлевской ветки будут пересадки на Замоскворецкую (станция "Технопарк"), Троицкую ("ЗИЛ") и Большую кольцевую ("Кленовый бульвар") линии. Также рассматривается вариант строительства строительства участка, который соединил бы Бирюлевскую и Замоскворецкую линии.К слову, в этом году состоится запуск последних девяти станций Большой кольцевой линии: "Варшавская", "Каширская", "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники", "Текстильщики", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Таким образом, самое большое метрокольцо в мире официально замкнется. Пока открыты 22 станции из 31.Ранее сообщалось, что на станции "Текстильщики" , а на "Нагатинском Затоне" . А еще в московском метро появятся траволаторы, о чем тоже "Дни.ру".