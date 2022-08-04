Посадочный материал – сосна и ель. Для их выращивания имеется четыре постоянных и 11 временных питомников, а также 93 теплицы.

В 2022 году во Владимирской области планируется восстановить 420 гектаров леса. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.В связи со строительством платного автобана М-12, под который вырубались зелёные насаждения, у ГК «Автодор» возникли обязательства по восстановлению 961 га. Планируемое количество требуемого посадочного материала составляет около 5 млн штук.«В текущем году посадят 420 га, из них 145 га уже готовы. Посадочный материал – сосна и ель. Для их выращивания имеется четыре постоянных и 11 временных питомников, а также 93 теплицы», – уточнил госслужащий.Он добавил, что ведомством приобретена пожарная патрульная техника и оборудование на сумму свыше 100 млн рублей. Она помогает не только тушить возгорания, но и пресекать факты незаконных рубок деревьев.