В церемонии приняли участие сотрудники полиции, представители районной администрации, ветераны органов внутренних дел и общественники. Отдел полиции построят на улице Сиреневой, с учетом

В церемонии приняли участие сотрудники полиции, представители районной администрации, ветераны органов внутренних дел и общественники. Отдел полиции построят на улице Сиреневой, с учетом всех современных требований. Игорь Хомяков, зам. начальника УМВД России по Владимирской области Это здание очень важно и в социальном плане, и для повышения имиджа органов внутренних дел. Когда сотрудники и граждане, которые