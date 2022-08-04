Сумма причинённого ущерба превысила 59 тысяч рублей.

В Коврове 36-летний мужчина обвиняется в краже трех велосипедов. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.С мая по июнь текущего года злоумышленник по ночам воровал чужой транспорт из подъездов жилых многоквартирных домов. Два велосипеда он сдал в комиссионный магазин во Владимире, третий - спрятал в кустах на одной из улиц в городе оружейников. Позже имущество изъяли и вернули владельцу.«Фигурант, ранее неоднократно судимый, признал свою вину. Сумма причинённого ущерба превысила 59 тысяч рублей», - уточнили в полиции.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.