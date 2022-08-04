Москвичи активно записываются наблюдателями за предстоящими муниципальными выборами. Всего планируется набрать более 10 тысяч человек.

Москвичи активно записываются наблюдателями за предстоящими муниципальными выборами. Всего планируется набрать более 10 тысяч человек."25 июля мы пригласили горожан стать наблюдателями Общественной палаты Москвы. Заявок уже более 2,5 тысяч, и это в период отпусков! Движемся по плану", – сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.Общественный штаб занимается формированием и обучением корпуса наблюдателей. Они будут следить за ходом голосования на участках, содействовать обеспечению честности и законности процедуры.Наблюдатели могут обучаться очно и онлайн. Им расскажут все нюансы законодательства и избирательных процедур.На очных занятиях наблюдатели работают в небольших группах. Они участвуют тренингах, дискуссиях и семинарах, разбирают ситуации, которые могут возникнуть в ходе голосования на избирательных участках и при надомной форме.Набор желающих продолжается. на подачу документов можно на сайте корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы.Для подачи документов доступно 11 офисов, расположенных в разных округах Москвы. После подачи заявки на сайте с кандидатом в наблюдатели свяжется специалист для уточнения информации.С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.