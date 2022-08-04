Он похоронен на аллее воинской славы на Введенском городском кладбище.

В Покрове в честь 23-летнего сапера Дмитрия Беляева назвали одну из улиц. Напомним, что в июне солдат погиб на Украине.Совет народных депутатов единогласно принял решение о переименовании улицы. Инициатива поступила также от народных избранников.На территории пока нет домов, есть только строящаяся школа, но по генплану города на ней появятся несколько многоквартирных новостроек.Дмитрий Беляев родился 13 октября 1998 года в Покрове. В 2016 году окончил школу №1. В 2017 году призван на службу в Мулино Нижегородской области. Подписал контракт. По военно-учётной специальности он был сапером-мотористом. В 2019 году подписал второй контракт и перебрался поближе к малой родине в Муром. Побывал в командировке в Нагорный Карабах во время последних армяно-азербайджанских столкновений. Награждён медалью Минобороны «За разминирование», а также «Медалью Суворова». Похоронен на аллее воинской славы на Введенском городском кладбище.