Жители города Курлово Гусь-Хрустального района рассказали о том, что происходило до и после жестокого избиения 11-летней девочки старшеклассниками, видео которого появилось в сети 3 августа.

Жители города Курлово Гусь-Хрустального района рассказали о том, что происходило до и после жестокого избиения 11-летней девочки старшеклассниками, видео которого появилось в сети 3 августа. По словам местных, 15-летние девочки мучали свою жертву около трех часов. Помимо избиений, они пытались утопить ее в туалете или в пруду, выкинули сумку и таскали за волосы по асфальту.