Она будет выплачивать их четыре месяца.

В Вязниках укусившую инспектора ДПС женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.В мае В. Кожокарь во время разбирательств между её пьяным отцом и сотрудником ГИБДД укусила полицейского за руку. В результате на заступницу завели дело о нападении на представителя власти.«В целом она ведёт законопослушный образ жизни, имеет удовлетворительные характеристики, принесла извинения потерпевшему», - охарактеризовали обвиняемую в суде.В итоге укус стоил женщине 20 тысяч рублей. Она будет выплачивать их четыре месяца.Приговор пока не вступил в законную силу.