Из-за снижения спроса на элитные квартиры.

Из-за снижения спроса на элитные квартиры.Столичный застройщик Vesper, специализирующийся на элитных жилых комплексах, ведет переговоры о покупке крупного складского комплекса «Южные врата» в Домодедово. Логопарком владеет чешский девелопер PPF Group, объявивший об уходе из России. После завершения строительства общая площадь логопарка составит 650 тыс. «квадратов». Его рыночная цена оценивается в 20-30 млрд рублей.Интерес Vesper объясняется желанием диверсифицировать активы на фоне снижения спроса на элитное жилье. Традиционно доходность девелоперов от элитных жилых проектов составляла около 15% против 10% в складском сегменте.Однако текущий кризис сильнее всего ударил по сегменту новостроек класса «элит». Спрос на них по сравнению с прошлом годомза год сократился более чем в 10 раз. Для сравнения, продажи в другом высокобюджетном сегменте – бизнес-класса – снизились в три раза.На рынке коммерческой недвижимости именно складские объекты продемонстрировали большую устойчивость, чем торговые комплексы и офисные центры. Поэтому интерес к логопарку вполне закономерен, отмечают аналитики рынка.По итогам первого полугодия проект , который Vesper построил в районе Якиманка, попал в список самых популярных новостроек класса «элит». В жилом комплексе за шесть месяцев было реализовано 753 кв. м. Средняя цена «квадрата» составила 1,8 млн рублей. К проектам застройщика также относятся уже готовые проекты «Булгаков», «Набоков», строящиеся и Vesper Tverskaya и другие.