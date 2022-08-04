Ковровская полиция завершила расследования уголовного дела в отношении 38-летнего владимирца, обвиняемого в незаконной охоте на косулю. Об этом в пресс-службе УМВД рассказали 3 августа. По

Ковровская полиция завершила расследования уголовного дела в отношении 38-летнего владимирца, обвиняемого в незаконной охоте на косулю. Об этом в пресс-службе УМВД рассказали 3 августа. По данным следствия, осенним вечером прошлого года охотник стрельнул в косулю недалеко от леса в селе Ковровского района. Животное он выследил с помощью ружья, оснащенного тепловизором. Тушу косули он погрузил в