Напомним, что выборы состоятся с 9 по 11 сентября.

Владимирский облизбирком зарегистрировал ещё трех кандидатов на пост губернатора Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.«По итогам заседания рабочей группы по проверке документов установлено, что все подписи, представленные в поддержку кандидатов, достоверны. Требования к представлению информации о претендентах на пост сенаторов соблюдены», - рассказали в комиссии.В итоге Александра Субботина, Сергеев Корнишова и Бирюкова официально внесли в бюллетень. Ранее решение о допуске было принято относительноЗавтра чиновники примут решение по кандидатуре Антона Сидорко.Напомним, что выборы состоятся с 9 по 11 сентября.