Во Владимире рейсовый автобус №18, набитый пассажирами, врезался в столб недалеко от ДК Молодежи вечером 3 августа. В результате происшествия никто не пострадал. По информации из соцсетей,

Во Владимире рейсовый автобус №18, набитый пассажирами, врезался в столб недалеко от ДК Молодежи вечером 3 августа. В результате происшествия никто не пострадал. По информации из соцсетей, ДТП обошлось без жертв, но у автобуса сильно помята передняя часть кузова. Очевидцы утверждают, что водителя автобуса подрезали. Недавно, напомним, жуткое ДТП с участием общественного транспорта произошло в